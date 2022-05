Das Chinderschloss in Näfels hat sich in den letzten 50 Jahren gewandelt

Die Grossen sitzen in einer Runde am Boden, zwei Buben stehen in der Mitte und sind der Pilot und der «Kleine Prinz». Die Grossen sind hier gerade einmal dreieinhalb bis fünf Jahre alt, und sie proben mit ihrer Kinderbetreuerin die Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry für das Jubiläum. Denn die Kinderkrippe Chinderschloss feiert am Wochenende ihr 50-Jahr-Jubliäum.