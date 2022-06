Das «Bellaluna» soll wieder in neue Hände übergehen

Auf dem Talboden neben der Albula zwischen Filisur und Bergün: Dort steht das geradezu mystische ehemalige Gasthaus «Bellaluna». Vieles hat sich dort in den vergangenen Jahren ereignet. Und unzählige Male hat es seine Besitzer gewechselt. Vor drei Jahren nahm die Zeit, in welcher das verwunschene «Bellaluna» als Restaurant betrieben wurde, endgültig ein Ende. 2019 nämlich ging das Gebäude in die Hände eines Privatbesitzers über, der das Haus komplett renovierte und später als Ruheoase nutzte.