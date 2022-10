Darum erstrahlen unsere Wälder in knalligen Farben

Bäume verdunsten einen Grossteil des Wassers, das sie über ihre Blätter aufnehmen. Wenn sie ihre Blätter also behielten, würden sie im Winter mit der Zeit vertrocknen. Zudem können Bäume mit ihren Wurzeln in den kälteren Monaten weniger Wasser aus dem Boden ziehen. Wenn ein Baum also auch Wasser für seine Blätter bräuchte, hätte er noch mehr Mühe, zu überleben. Doch wie merkt ein Baum überhaupt, wann er seine Blätter fallen lassen muss?