Damit die Bündner Idylle trotz Zelten erhalten bleibt

Egal wo ihr schlussendlich euer Zelt aufschlägt, denkt immer daran, dass ihr euch in fremden Lebensraum begebt, denn die Natur bietet zahlreichen Pflanzen und Tieren ein Zuhause. Verhaltet euch also ruhig und seht von einem Feuer ab, sofern es keine Grillstelle in der Nähe hat. Zudem dürfen Abfälle und Essensreste nicht zurückgelassen werden. Verlasst den Ort also am besten immer so, wie ihr ihn auch gerne vorfinden würdet.