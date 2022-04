Damit das Bogn Engiadina auch optisch zum Wellnessbad wird

Da liegen sie, die klassischen hellblauen Hallenbadplättchen, zerbrochen und dreckig. Ein Bauarbeiter kehrt sie mit einem Besen zusammen, holt eine Schaufel und lädt den Schutt in eine Schubkarre. Mit viel Schwung schiebt ein zweiter Bauarbeiter diese eine Rampe hoch, aus dem leeren Becken hinaus in Richtung Aussenbad, wo eine Mulde steht und zwischendurch frische Luft geschnappt werden kann. Es ist sehr staubig und sehr lärmig im Bogn Engiadina an diesem Aprilnachmittag.