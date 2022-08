Cowboys und -girls im Glück

War der Start der ­Western-City Malans am 19. August noch von viel Regen begleitet, zeigte sich das ­erste Wochenende dann aber wetter­technisch von seiner besten Seite. Ein Rahmenprogramm mit Pferdeshows, Live­musik, Kids Ranch, Line-Dance-Workshop und vielem mehr lockte bereits über 2000 Gäste in die Bündner Herrschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Noch mehr Besuchende tauchten am vergangenen Wochenende auf. Spontan konnten die Veranstalter Erich Frehner engagieren, der eine Lassoshow zeigte und anschliessend noch einen Workshop durchführte. Am Sonntag war dann glänzendes Chrom auf vier Rädern die Hauptattraktion. Am US Cars Meeting fanden sich zahlreiche jüngere und ältere Jahrgänge von amerikanischen Autos auf dem Festgelände ein. Mit viel Livemusik und ­Attraktionen klang bei Sommerwetter das Festival am Sonntagabend aus.