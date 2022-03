Coryats Rohkost oder Wie ein Engländer 1608 durch Bünden zog

Man wüsste ja nur zu gerne, was die Einheimischen über diesen Mann dachten, der da in Londoner Tracht vom Splügenpass her zu Fuss des Weges kam und sich mangels Landessprachkenntnissen nur auf Latein verständigen konnte. Will heissen: nur mit anderen Gelehrten. Man schrieb immerhin das Jahr 1608; durch die Gefilde am Hinterrhein wandernde Engländer waren, anders als vielleicht zwei Jahrhunderte später, eine absolute Rarität. Thomas Coryat, so hiess der Mann, er war ein Pfarrerssohn aus Somerset und arbeitete am Hof in London für den Prince of Wales Henry Frederick.