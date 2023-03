Corona und Grippe – so sieht die Situation in Graubünden aus

Wir haben in den vergangenen drei Jahren in der Schweiz eine sehr gute Immunität aufgebaut. 98 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile Antikörper gegen das Coronavirus. Entweder sind die Personen geimpft, genesen oder eine Kombination von beidem. Dies führt dazu, dass heute die Verläufe milder sind. Die grosse Ausnahme gibt es leider immer noch bei älteren Personen oder bei jenen mit Risikofaktoren – also mit schweren Grunderkrankungen. Da hält der Schutz nicht so lange an und tendenziell haben sie die schwereren Verläufe.