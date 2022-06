«Cool und lehrreich soll es sein»

Mit der Rockband Megawatt gewann Marco Gassner 2021 den Swiss Music Award. Der 45-Jährige über seine Tätigkeit als Instrumentallehrer an der PH Graubünden und die Kunst, Jugendliche für Musik zu begeistern.

Du stehst mit der Mundartrockband Megawatt im Rampenlicht. Bei der PH Graubünden bringst Du zukünftigen Lehrpersonen das Gitarrenspiel bei. Das sind total verschiedene Bühnen …

Marco Gassner: So verschieden sind die Bühnen gar nicht. Es geht in beiden Fällen um Musik und den Austausch mit Menschen. In beiden Fällen ist es ein Geben und Nehmen. Es geht darum Kompetenzen zu erlangen, ob in der Band oder im Instrumentalunterricht.

Was haben diese beiden berufliche Standbeine gemeinsam?

Es ist sicher die Fähigkeit, für Musik zu begeistern. Aber auch die Herausforderung, in verschiedenen Situationen richtig zu reagieren. So kann es sein, dass man ein Publikum vorfindet, welches nicht in guter Stimmung ist. Oder dass man in der Band oder mit dem Management konstruktiv nach Lösungen suchen muss. Auch als Dozent bin ich manchmal mit vergleichbaren Situationen konfrontiert. In beiden Fällen versuche ich, Positives einzubringen.

Wer hat in Dir die Begeisterung für die Musik entfacht?

Zuerst unsere Musiklehrerin an der Primarschule, die mit uns Kindern richtig coole Pop/Rock Songs gesungen hat. Ich bin auf dem Triesenberg aufgewachsen. Damals habe ich eher „Tschutta“ und „Heua“ gekannt und weniger die Musikwelt. Diese Musiklehrerin hat mir definitiv das Tor zur Musikwelt geöffnet. Später dann mein Gitarrenlehrer. Schliesslich all die grossartigen Künstlerinnen und Künstler, die mich inspiriert haben, selber kreativ zu sein und die Musik raus in die Welt zu bringen.

Bei der Musik folgst Du Deinem Herzen, hast Du in einem Interview gesagt. Ist die Ausbildung junger Menschen für Dich auch eine Herzensangelegenheit?

Absolut! Nicht nur das Musizieren an sich, sondern auch das Weitergeben dieser Leidenschaft. Ich lebe es als aktiver Musiker ja auch vor, was motivierend wirkt.