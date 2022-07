Concierge ist nicht ein Beruf, sondern eine Berufung

Das Schönste an seinem Beruf sei es, Gästen in jeder Situation behilflich zu sein, ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten und sie immer wieder mit einem Geheimtipp zu überraschen. Das sagt Alexander Piderit, seines Zeichens Head Concierge im einzigen 5-Sterne-Superior-Hotel in Pontresina. Er erhielt von Karl Wild und «Sonntagszeitung» die Auszeichnung «Concierge des Jahres 2022». An diesem Sommermorgen verabschiedet sich Piderit noch persönlich von Gästen vor der Eingangstüre des Hotels «Kronenhof», bevor er zum Interview in der Hotelbar einlädt.