Churerinnen und Churer müssen aufs Quadereis verzichten

Seit Jahren gehört die mobile Kunsteisbahn auf der Quaderwiese zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten in der kühlen Jahreszeit in Chur. In der Saison 2021 verzeichnete das Eisfeld gar einen Besucherrekord. Diesen Winter fällt es jedoch der Energiekrise zum Opfer, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst: «Der Stadtrat von Chur hat an seiner Sitzung vom 20. September entschieden, auf den Aufbau des mobilen Eisfeldes auf der Quaderwiese zu verzichten.»

Der Hauptgrund, das Eisfeld nicht in Betrieb zu nehmen: die drohende Energiekrise und die damit verbundenen Kostenrisiken des Auf- und Abbaus. Der Entscheid sei vorsorglich gefallen, wobei vor allem die Aufbau- und Demontagekosten von über 500'000 Franken ins Gewicht fielen, heisst es.