Churer Kinder lernen früh Deutsch

Kenntnisse in der Zweitsprache Deutsch seien für fremdsprachige Kinder eine wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Start im Kindergarten. Familien mit fremdsprachigem Hintergrund füllen deshalb einen Fragebogen zum Stand der deutschen Sprache ihres Kindes aus. Der in 13 Sprachen verfügbare Fragebogen kann von den Eltern neu auch digital beantwortet werden. Zeigt die Auswertung des Fragebogens, dass ein Kind nur über wenig oder keine Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügt, besucht es im Jahr vor dem Kindergarteneintritt das Programm «Deutsch für die Schule». Die Teilnahme am Programm ist obligatorisch. (so)