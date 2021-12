Chur knackt 40’000-Marke

Gemäss früheren Statistiken der Stadt wohnten um das Jahr 1500 um die 1500 Menschen in Chur. 1860 waren es schon 4000. Knapp 100 Jahre später zählte die Stadt 20’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Den letzten grösseren Sprung verzeichnen die Statistiken in den Siebzigern, als 32’000 Personen in Chur gemeldet waren. Seither nahm die Einwohnerzahl nur noch leicht zu, in den letzten zehn Jahren stagnierte sie und war zeitweise sogar rückläufig. (so)