Chur ist tiefrot – und erlässt ein absolutes Feuerverbot

Bei der aktuellen Trockenheit ist eine längere Regenperiode nötig, um die Situation zu entschärfen, so die Verantwortlichen. Und eine Solche zeichne sich in nächster Zeit leider nicht ab, wird der Entscheid begründet. Ab sofort bis auf Widerruf gilt somit ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot in Chur. Davon ausgenommen ist der Betrieb von Gasgrills. Diese Massnahmen betreffen auch die Bundesfeier am 1. August auf der Quaderwiese. Wegen des Verbots müssen sowohl die Feuershow als auch das Höhenfeuer aus dem Programm gestrichen werden.