Chur darf sich bald über Mini-Ikea freuen

In der Schweiz gibt es insgesamt neun Ikea-Einrichtungshäuser sowie ein Verteilzentrum. Was es bislang aber noch nicht gibt, ist ein Planungsstudio, eine Art Mini-Ikea. Doch dies soll sich schon bald ändern. Wie Pressesprecherin Dominique Lohm am Freitag auf Anfrage bestätigte, soll im Herbst ein solches Planungsstudio im Steinbock-Center am Churer Bahnhof eröffnet werden.