Das Schloss des wohltätigen Zuckerbäckers in Davos

In Davos gibt es ein Schloss? Den wenigsten Besuchern der Kongress-, Kultur- und Wintersportmetropole dürfte das je aufgefallen sein. Die hohen Tannen sind schuld, sie verbergen es. Einst wurde der Bau sehr prominent auf einem Felsvorsprung an der westlichen Talseite über dem Ortseingang von Davos Dorf errichtet wurde. Den Einheimischen ist das Château Bruxelles aber durchaus ein Begriff, auch wenn es kaum jemand von innen gesehen haben und wissen dürfte, was sich hinter den trutzigen Mauern im Laufe der gut 100 Jahre abgespielt hat.