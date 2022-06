Chalandamarz geht auch bei sommerlichen Temperaturen

Rund 200 Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben am vergangenen Wochenende ihre Zelte am Ufer des Inn bei Sur En aufgeschlagen. Am alljährlichen «WöWe» nehmen Kinder zwischen sechs und zehn Jahre aus dem ganzen Kanton teil. Organisiert wurde das Wochenende von Battasendas Engiadina Bassa – zum ersten Mal in der Geschichte dieser Pfadiabteilung. Passend zur bekanntesten Tradition der Region hatten die Kinder die Aufgabe, Chalandamarz zu retten, beziehungsweise, die Plumpe von Schellen Ursli zurückzugewinnen.