Eine über die Sprachgrenze hinweg gepflegte Tradition verschwindet

Vor rund 20 Jahren die Fasnacht, vor drei Jahren das Sternsingen und jetzt der Chalandamarz: In der Gemeinde Schmitten sterben laut Dorfchronist Alois Hundertpfund zunehmend die Traditionen aus. Dass diesen Mittwoch der Kinderumzug mit Schellen- und Glockengeläut zum voraussichtlich letzten Mal über die Bühne ging, hängt gemäss Hundertpfund damit zusammen, dass der Standort der Schmittner Schule mit dem kommenden Schuljahr von Alvaneu (Albula/Alvra) nach Davos-Wiesen wechselt. «Die romanische Gemeinde hat den Brauch in das deutschsprachige Schmitten getragen, so dass die Kinder aus den Gemeinden Surava, Alvaneu und Schmitten in allen drei Dörfern den Winter vertreiben konnten – quasi über die kulturelle Grenze hinweg», erklärt Hundertpfund.