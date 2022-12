Die Arbeiten des Churer Schoggi-Chemikers bestaunen

Carl Georg Bernhard (1858 – 1939) gehörte neben Rodolphe Lindt (1855 - 1909), Henri Nestlé (1814 - 1890) und Jean Tobler (1830 - 1905) zu den Pionieren der Schweizer Schokoladen-Industrie. Geboren und aufgewachsen ist Bernhard in Chur. Sein Chemiestudium führte ihn nach Zürich und München. Wie das Stadtarchiv ausführt, arbeitete er bei David Sprüngli & Sohn und in der Schokoladenfabrik Brödrene Cloetta in Malmö, dem ersten industriellen Schokoladenproduzenten in Schweden. Eine solide Ausbildung und die zahlreichen Erfahrungen weckten seinen Innovationsgeist. Er untersuchte chemisch Kakaobohnen und Schokolade, patentierte einen Luftbefeuchtungsapparat und versuchte sich an neuen Fotografietechniken. 1893 gründete er zusammen mit Charles Müller (1863 - 1929) die Schokoladenfabrik Müller & Bernhard, die später in Chocolat Grison umbenannt wurde.