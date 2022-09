Capuns sollen an der Olma nicht zu kurz kommen

Graubünden an der Olma



Nach fast 20 Jahren gastiert Graubünden in diesem Jahr wieder an der Olma. Beginnen wird die diesjährige Olma am Donnerstag, 13. Oktober, mit einer Eröffnungsfeier, welche vom Kanton Graubünden mitgestaltet wird. Aus Bündner Sicht geht es dann am Samstag, 15. Oktober, weiter mit dem «Tag des Gastkantons». Dieser beinhaltet einen rund zwei Kilometer langen Umzug durch die St. Galler Innenstadt. Gut 700 Mitwirkende aus verschiedenen Bündner Vereinen und Gruppen werden daran teilnehmen. Die Olma ist die grösste Publikumsmesse der Schweiz und dauert bis am 23. Oktober. (red)