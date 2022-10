Bündner Strom sucht Energiebündel

Hast du Lust auf neue Herausforderungen? Reizt es dich, in einer systemrelevanten Branche zu arbeiten? Die Energiebranche verändert sich ständig und wird strategisch immer wichtiger. Wenn du deiner Zukunft neue Energie geben willst, bist du bei uns am richtigen Ort!

In unserem Team ist jede und jeder wichtig. Repower wird in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte entwickeln, die zur Strom-Versorgungssicherheit in der Schweiz beitragen, darunter ein neues Wasserkraftwerk von nationaler Bedeutung sowie die Erneuerung von drei Kraftwerken und drei Unterwerken in Graubünden. Zudem treiben wir aktiv Projekte in den Bereichen Elektromobilität, Solarenergie und Nachhaltigkeit sowie Informatikprojekte in Zusammenhang mit unseren Tätigkeiten voran. Aus diesem Grund suchen wir verschiedene Fachkräfte für unsere Standorte in Graubünden.