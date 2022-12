Graubünden macht gegen touristische Staulage mobil

In Schiers griff der Gemeindevorstand im vergangenen Winter resolut zur Selbsthilfe. Weil der touristische Ausweichverkehr das ganze Dorf verstopfte und so eine Durchfahrt für Feuerwehr oder Ambulanz nicht mehr möglich war, wurde auf eigene Faust die Ausfahrt zum Ort an der Nationalstrasse A 28 gesperrt. Wie hinlänglich bekannt, ist Schiers längst nicht die einzige Bündner Gemeinde, die sich mit dem Problem des Ausweichverkehrs herumschlägt. Ebenfalls davon betroffen sind Ortschaften an der Nationalstrasse A 13. In dieser Wintersaison sollen nun Entlastungen eingeleitet werden.