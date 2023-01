Ehemaliger Klibühni-Chef Reto Bernetta: «Als ich ging, fühlte ich grosse Erleichterung»

Im kommenden Jahr wird die Klibühni ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. Einer, der dieses Fest dank seines Einsatzes überhaupt erst ermöglicht und von Anfang an dabei war, ist Reto Bernetta. Erst sass er im Vorstand, dann lenkte er 38 Jahre als Geschäftsleiter die Geschicke des ersten Kleinkunst-Theaters in Chur. Im Herbst endete mit der Stabübergabe an die Nachfolger eine Ära.

Herr Bernetta, 38 Jahre lang haben Sie die Geschicke der Klibühni geleitet – im Herbst 2022 war Schluss. Ist Ihnen jetzt langweilig?