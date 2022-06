Bündner Luft auf Radioaktivität geprüft

Wer in dieser Woche Lärm und Helikopter am Himmel oberhalb von Chur bemerkt hat, der hat sich nicht etwa verhört oder versehen, sondern die Messflüge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz beobachtet. Vom 13. bis 17. Juni, jeweils am Morgen und am Nachmittag wurden die alljährlichen Radioaktivitätsmessflüge der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) durchgeführt.