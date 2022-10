Bündner Hallenbäder reagieren unterschiedlich auf drohenden Strommangel

Anders sieht die Situation im Bogn Engiadina in Scuol aus. «Wir können die Wassertemperatur nicht einfach senken», gibt Claudio Duschletta, Direktor im Bogn Engiadina Scuol, zu bedenken. Denn im Gegensatz zu normalen Hallenbädern sei die Wassertemperatur gerade in Mineralbädern für Patientinnen und Patienten in Therapie wichtig. «Bei uns steht die Gesundheit im Zentrum, deshalb versuchen wir in anderen Bereichen Strom zu sparen.»