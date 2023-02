Ein Jahrhundertprojekt sucht pflanzenbegeisterte Hilfskräfte

Weiterhin seien aber Pflanzenbegeisterte aus Graubünden und der ganzen Schweiz, die ehrenamtlich beim Erfassen der Bündner Flora mithelfen wollten, sehr willkommen, schreibt die Arbeitsgruppe. «Wichtig ist vor allem die Freude an der Natur und am Mitwirken an einem Jahrhundertprojekt.» Man müsse dafür nicht Profi in Sachen Botanik sein. «Auch Amateure können wichtige Beobachtungen beisteuern.»