Bündner Asylwesen bereitet sich auf herausfordernden Herbst vor

Aktuell reisen wöchentlich bis zu 1000 Migrantinnen und Migranten von Österreich her in die Schweiz ein. Das sind dreimal mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, wie das Onlineportal des Schweizer Fernsehens kürzlich berichtete. Im sankt-gallischen Buchs an der Grenze zu Österreich würden die Ankömmlinge von Mitarbeitenden für die Grenzsicherheit aus den Zügen geholt und kontrolliert. Die meisten der Flüchtenden würden anschliessend direkt weiterfahren, viele mit dem Ziel Frankreich.