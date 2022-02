Bünderin kocht für Caminada im TV

Schon seit längerer Zeit träumte die in Flims wohnhafte und zweifache Mutter Tanja Koss davon, einmal bei der Fernsehshow Masterchef teilnehmen zu können. Insgesamt 20 Kochbegeisterte aus der Deutschschweiz zeigen ab dem 14. Februar jeden Montag um 20.15 Uhr ihre Kochkünste einer dreiköpfigen Jury, wie CH Media in einer Medienmitteilung schreibt. Das international bekannte Kochformat habe zum ersten Mal auch in der Schweiz einen Sendeplatz, wobei Tanja eine der sieben teilnehmenden Frauen ist. Ziel sei es, die Jury zu überzeugen und am Ende den Titel «Masterchef Schweiz» zu erkochen. In der Jury sitzen neben dem Bündner Spitzenkoch Andreas Caminda die Solothurner Foodbloggerin Zoe Torinesi und der Zürcher Sternekoch Nenad Mlinarevic, wie CH Media mitteilt.