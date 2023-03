Es fehlt an Niederschlag, die Credit Suisse gibt es nicht mehr, noch immer herrscht Krieg, und alles wird immer teurer. Es ist Montagmorgen, die Staubmäuse tummeln sich zuhauf in unserer Wohnung, die Brotkrumen unter dem Esstisch ziehen, so ist zu befürchten, bald Ungeziefer an, und die Steuererklärung ist auch noch nicht gemacht. Der Kleine verlässt das Haus Richtung Kindergarten, gut gelaunt. Er kennt den Montagmorgenblues noch nicht.