Bootbauer: Ein Dutzend verschiedene Berufe in einem

Bootbauer Andreas Nötzli sagt: «Der Beruf hat wenig mit Wasser zu tun.» Nötzlis Werft liegt denn auch zwar in Mühlehorn, aber nicht am See. Sondern oben am Hang versteckt hinter der Autobahn im Tiefwinkel. Erst das fixfertige Boot kommt, verladen auf einen Anhänger und die enge steile Strasse hinunter, an den Walen- oder an einen anderen See. «Auch der Bootbauer sieht dann zum ersten Mal das Wasser», sagt Andreas Nötzli. «Vorher ist er immer in der Werkstatt.»