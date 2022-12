Jahresrückblick: Das war der November 2022 in Graubünden

Ein Kindervirus zeigt ungewöhnliche Verläufe

Das Respiratorische Synzytial-Virus befällt hauptsächlich Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren. In diesem Jahr grassiert die Infektionskrankheit besonders heftig. Es gibt so viele Fälle, dass im November Kinder von Zürich in andere Spitäler verlegt werden müssen – auch in die Kinderklinik des Kantonsspitals Graubünden in Chur.

Romanisches Lied ist auf Netflix zu hören

Die Sängerin Ursina Giger aus Disentis darf am 10. November einen speziellen Erfolg feiern. Ihr Lied «Miu cor» ist als erster rätoromanischer Song auf Netflix zu hören, nämlich in der neusten Staffel der Fantasy-Serie «Warrior Nun». Einen Tag nach deren Start veröffentlicht die 37-Jährige ihr Album «Acoustic Variations».