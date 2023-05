Das passiert vor Ladenöffnung in dieser Churer Migros-Filiale

6 Uhr in der Früh an einem frischen Aprilmorgen. Während andere sich noch im Tiefschlaf befinden, ist in der Gäuggeli-Migros in Chur schon einiges los. Lastwagen fahren ein und aus, die Filialmitarbeiterinnen und -mitarbeiter füllen die Regale auf und im Hintergrund sind die Bauarbeiten für die gross angelegte Modernisierung von Juni bis November nicht zu überhören.

Wie die wenigen Stunden vor der Ladenöffnung durchgetaktet sind, welche Rolle Foodwaste spielt und wie die Arbeit in der Hausbäckerei in einer der grössten Migros der Ostschweiz aussieht, erfahrt ihr in diesem Beitrag. (huj/mej)