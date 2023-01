Dann ist ein Skiservice notwendig

In der Werkstatt von Sport Beat in Flims wird momentan bei etwa 100 Skipaaren pro Tag ein Service durchgeführt. «Praktisch jeder Ski ist aufgrund der momentanen Bedingungen zerkratzt», sagt Falk Müller aus der Werkstatt. Jemand, der regelmässig auf der Piste sei, brauche alle vier bis fünf Tage wieder frisch geschliffene Kanten und gewachste Beläge. «Sonst hält der Ski nicht mehr auf dem ganzen Kunstschnee und Eis», so Müller. Ein Service kostet zwischen 50 und 90 Franken. Mit Schnellwachs können Ski aber auch gut selbst präpariert werden.