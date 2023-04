«Die Erwartungen waren von beiden Seiten sicher nicht einfach»

mit Bischof Joseph Maria sprach Pierina Hassler

Im Kino Apollo in Chur wurde am Mittwochabend als Vorpremiere der Film «Unser Vater» gezeigt. Es geht um den katholischen Priester Anton Ebnöther, der im Bistum Chur tätig war. In den Fünfzigerjahren zeugte er mit vier Frauen sechs Kinder. Drei von vier Müttern vergewaltigte er. Im Interview mit dieser Zeitung spricht Bischof Joseph Maria über das Pflichtzölibat. Über die Akte Toni Ebnöther. Und über die Opfer, die endlich zu Wort kommen, nachdem sie zu lange schweigen mussten.