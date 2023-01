«Wir stehen erst am Anfang des Projekts ‘Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden’»

52 landwirtschaftliche Betriebe sind es, die seit 2021 bei der Pilotphase des Projekts «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» dabei sind: 50 private Betriebe aus dem ganzen Kanton sowie die beiden kantonseigenen Gutsbetriebe Plantahof und Realta. «Das Projekt ist von der Basis her entstanden», sagt Co-Projektleiter Claudio Müller vom Maschinenring Graubünden. Von Bäuerinnen und Bauern, die gemeinsam in Sachen Natur- und Klimaschutz etwas bewegen wollten. «Mit diesem Generationenprojekt haben wir uns gemeinsam an etwas Grosses gewagt», so Müller.