Die Maikäfer fliegen wieder

«Dieser Zyklus führt dazu, dass die Käfer in den gleichen Ortschaften im Schnitt nur alle drei Jahre ein Flugjahr haben. Und demnach nur dann in grosser Anzahl anzutreffen sind», so Rehsteiner. Bei den Flugjahren unterscheide man zwischen drei verschiedenen Arten, dem Basler, Berner und Urner. Wobei nur letztere zwei Graubünden beträfen. «Ein Urner Flugjahr ist ein Jahr, in dem die Maikäfer grösstenteils in der Surselva und teilweise in der Engiadina Bassa vorkommen, und in einem Berner Flugjahr besiedeln die Käfer Nord- und Mittelbünden, das Prättigau, Trin und die Südtäler», erklärt Rehsteiner. Die Bezeichnungen stünden somit nicht in einem Zusammenhang mit den Kantonen Uri oder Bern. «Derzeit befinden wir uns in einem Berner Flugjahr. Zuletzt hatten wir dieses im Jahr 2020.»