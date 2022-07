Bergbauern aus Berufung

Sereina, Adrian, die dreijährige Flavia und Knirps Jöri – das ist die Bergbauernfamilie Werder aus St. Antönien. Ab Oktober sind sie dann zu fünft, Sereina wird nochmals Mutter. Es ist heiss. Auch auf knapp 1500 Metern über Meer hält sich der kühlende Wind in Grenzen. Die Heusaison oben in den Bergen ist in vollem Gang. Und weil die Hitzeperiode das Arbeiten im Freien nicht ganz einfach macht, mäht Adrian Werder seine Wiesen sehr oft schon morgens um halb sechs. Zur gleichen Zeit besetzen andere Familien die Liegestühle an den Hotelpools am Mittelmeer mit ihren Badetüchern.