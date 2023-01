Graubünden setzt auf gesundheitsfördernde Schulen

Jugendliche und Kinder verbringen einen grossen Teil ihres Alltags in der Schule. Gerade in diesem Alter ist die Gesundheitsförderung und Prävention sehr wichtig, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Deshalb hat das Amt für Volksschule und Sport gemeinsam mit dem Gesundheitsamt den Beitritt zum schweizweiten Netzwerk «Schulnetz21 – schweizerisches Netzwerk gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen» beschlossen.