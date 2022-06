Beim bösen Schlund gehts in den Berg

Gulatsch. Das Wort verrät schon viel. «Gula», romanisch für «Gurgel» oder auch «Tobel», verschlimmert um die abwertende Endung «-atsch» zum bösen Schlund: Die Stelle in der wilden Val Schmuér zwischen Rueun und Andiast ist kein liebliches Örtchen. Auch der Pfad endet dort abrupt in den Felsen über dem Schmuérbach, der Pfad zu den Minas da Gulatsch. Eine gottverlassene Ecke. Und doch gab es eine Zeit, in der in diesem Gebiet ein geschäftiges Treiben herrschte, ein Treiben, das auch für das nahe Dorf Rueun Folgen hatte, gute und weniger gute.