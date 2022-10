Bei Oblamatik an der Zukunft des Trinkwassers arbeiten.

Die Churer Oblamatik entwickelt im Verbund mit dem weltweit erfolgreich agierenden Mutterhaus Viega zukunftsweisende technische Lösungen für smarte Gebäudesysteme der Sanitär- und Heizungsbranche. Die Produkte reichen von intelligenten Endgeräten bis hin zu kompletten Wasser- und Energiemanagement-Systemen und zeichnen sich durch benutzerfreundliche Interfaces aus und sorgen für höchsten Bedienkomfort. Ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser ist global ein immer wichtigeres Thema, im Fokus stehen automatisierte Lösungen, welche die Hygiene und Sicherheit gewährleisten und wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie schonen

Innovation, Forschung und Entwicklung

Unser höchst interdisziplinäres Team arbeitet in einer der inspirierendsten Arbeitsumgebungen mit einer Top-Infrastruktur in der Ostschweiz. Der Fokus liegt auf Innovation, Forschung und Entwicklung im modernen Fluid Management. Unsere Neugier hilft dabei, Lösungen für komplexe technische Problemstellungen zu finden. Oblamatik wurde als eine der 100 innovativsten Schweizer Firmen ausgezeichnet – gemeinsam wollen wir auch in Zukunft neue Massstäbe setzen und suchen dafür motivierte Arbeitskolleginnen und -kollegen.

Weitere Informationen:

oblamatik.ch