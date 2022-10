Bei faszinierenden Zukunftsprojekten mitarbeiten und einen Beitrag zur Energieversorgung und -sicherheit leisten.

Gion Casaulta ist zurück von einem Einsatz auf einer grossen Baustelle in Laax. Casaulta ist Chefmonteur bei Repower in Ilanz. Er übernimmt Bauleitungen und ist zudem verantwortlich für die gesamte Fachführung inklusive Ressourcenplanung der Arbeits- und Maschineneinsätze in der Region Surselva. Aber zurück zur Baustelle Laax. «In Laax läuft in Abstimmung mit der Gemeinde seit Juni 2021 das Grossprojekt ‘Verkabelung 60kV-Leitung Laax’», führt er aus. Konkret heisst das, die Hochspannungsleitungen über mehrere Kilometer in den Boden zu verlegen. In diesem Zusammenhang werden auch Reserverohre für zukünftige Kommunikations- und Netzbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingeplant – damit die Stromversorgung auch für die nächsten Generationen gesichert ist. «Diese Arbeiten sind positiv für das Ortsbild und bringen ebenso Vorteile für die weitere bauliche Entwicklung von Laax», betont der Chefmonteur. Auch im Hinblick auf die Entwicklung der E-Mobilität und der Solarstromgewinnung seien das wichtige Investitionen zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Aktuell werden diese Tage die neuen Kabel eingezogen. Ende November werden die Arbeiten abgeschlossen sein und das neue Stromnetz kann in Betrieb genommen werden. «Im Frühling und Sommer des nächsten Jahres werden im letzten Schritt die Hochspannungsfreileitungen zurückgebaut», erläutert Casaulta.

Viele Projekte warten auf die Umsetzung

Eine weitere spannende Aufgabe für die Repower-Mitarbeitenden in der Surselva wird die Integration der ehemaligen Axpo-Leitungen ins Repower-Netz sein. «Repower hat einige Axpo-Leitungen übernommen. Die Einbindung dieser Leitungen in unser System ist eine sehr interessante Herausforderung. Dabei wird auch das Stromnetz optimiert und Leitungen werden zurückgebaut», führt er weiter aus. Dass diese Arbeiten viele Kontakte zu Baufirmen, zu Ingenieurbüros und kantonalen Stellen mit sich bringen, bereichere seine und die Arbeit des Teams zusätzlich. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer allfälligen Strommangellage, sind noch viele andere Projekte in der Pipeline des Unternehmens. «Wir haben also mehr als genug Arbeit in der Surselva», schaut Casaulta positiv in die Zukunft.