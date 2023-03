Früchte für Geflüchtete

In der letzten Februarwoche erhielt ich einen Anruf von Marco Lo Presti, der Asylbetreuer ist. «Nächste Woche starten wir eine Aktion für Geflüchtete, die ‘Vitamine’ heisst», sagte er. «Wenn du möchtest, könntest du das fotografieren.» In meinem Kopf entstand darauf das Bild, wie man Vitaminpillen an Geflüchtete verteilt. Deswegen fragte ich neugierig: «Leiden die Flüchtlinge an Vitaminmangel?»«Nein», erklärte mir Lo Presti. «Die Geschichte ist diese: Ein Glarner spendet Geld, um Geflüchtete mit frischen Früchten zu versorgen.