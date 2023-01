Die 100-jährige Ottilie Legler wird gefeiert

An einer Wand in Ottilie Leglers Zimmer hängt ein Foto ihrer Mutter und ein Gemälde der österreichischen Provinz Landeck, wo sie geboren wurde. Ihre Mutter starb, als sie 14 Jahre alt war, und sie musste aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihre Heimatstadt Landeck verlassen, um in der Schweiz eine Arbeit zu suchen. Bevor sie nach Glarus kam, arbeitete sie in Zürich und Bern.