«Baywatch» in der Badi Arosa, Fussballtalente und Engpässe beim Strom

«Baywatch» in der Badi Arosa: Sepp Nauer ist seit 28 Jahren als Bademeister in der legendären Aroser Badi am Untersee tätig. Er zeigt, dass der vermeintliche Traumjob seine Tücken hat, denn er rettete bereits mehrere Menschen vor dem Ertrinken.

Bild Livia Mauerhofer