Über 150 neue Baustellen in Graubünden

Drei umfangreiche Hauptstrassenprojekte von insgesamt 158 geplanten Verkehrsbaustellen stehen beim Tiefbauamt Graubünden (TBA) an vorderster Stelle: zum einen die Strassenkorrektur auf den Abschnitten Brücke St. Valentin–Tschern im Unterengadin, Punkt Russein–Lumpegna in der Surselva und zum anderen die Instandsetzung auf der Flüelapassstrasse auf dem Abschnitt Scuflà Grond–Chant Sura, heisst es in der Medienmitteilung des TBAs. Mit 158 Baustellen sei die Anzahl der Baustellen mit den Massnahmen im vergangenen Jahr vergleichbar. Allerdings seien es durchschnittlich weniger Baustellen als in den vergangenen sechs Jahren. Bei 71 von den 158 Baustellen sollen auch Lichtsignalanlagen eingesetzt werden.