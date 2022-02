Bauchbeschwerden bei Frauen – mögliche Ursache

Einige Frauen bekunden im Anschluss an ihre Schwangerschaft (in der Regel erst ab der zweiten oder weiter folgenden) unklare Symptome im Bauch, respektive im Unterleib. Die Symptomatik ist unspezifisch und häufig nicht klar lokalisierbar. In der Regel finden sich bei den Kollegen und Kolleginnen der Gynäkologie keine relevanten Untersuchungsbefunde.

Sind bei dieser Symptomatik als Begleiterscheinung Krampfadern (insbesondere einseitig) festzustellen, oder treten oberflächlich gelegene Beinvenen (Varikosis) im Bereich der Scheide auf, so soll unbedingt an eine Funktionsschwäche (Insuffizienz) der Eierstockvenen (Pelvic Congestion Syndrom) gedacht werden.

Oft unerkanntes Krankheitsbild

Bei diesem Syndrom handelt es sich um Krampfadern der Eierstockvenen oder bei Venen im Bereich der inneren Geschlechtsorgane. Die Symptome können sehr unspezifisch sein, was dazu führen kann, dass das Krankheitsbild oftmals unerkannt bleibt. Die folgenden Ausführungen sollen mögliche Symptome und Begleiterscheinungen auflisten, die oft im Zusammenhang mit dem Pelvic Congestion Syndrom auftreten können.

So verursacht das Symptom häufig folgende Symptome oder Befunde:

• Chronische Unterbauchschmerzen, die länger als drei Monate andauern

• Krampfadern am äusseren Genital (Vulvavarikosis)

• Krampfadern an den Beinen (unabhängig ob behandelt oder nicht)

Der Unterbauchschmerz kann sich in folgenden Situationen verstärken:

• im Stehen oder Sitzen

• während oder nach dem Geschlechtsverkehr

• während der Monatsblutungen

• während und nach einer weiteren Schwangerschaft

• beim Pressen (Stuhlgang)