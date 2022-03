Bauarbeiten auf der A13 gehen weiter

Während der kommenden Baustellensaison 2022 werden laut Astra im Abschnitt Süd zwischen dem Anschluss Rothenbrunnen und dem Südportal des Isla-Bella-Tunnels die Sanierungsarbeiten und die Verbreiterung des Trasses mit einem Pannenstreifen weitergeführt. Letzterer diene vorerst als Baustellenzufahrt und später den Blaulichtorganisationen, damit diese im Ereignisfall besser bis zum Tunnel gelangen können.

Zwischen den Tunnel Isla Bella und Plazzas werden zudem die Sanierungsarbeiten an der Hinterrheinbrücke Bonaduz fortgesetzt. Im Herbst 2022 würden dann in Ravetg mit dem Voreinschnitt für den Bau des neuen Sicherheitsstollens «Isla Bella» begonnen, so das Astra weiter.