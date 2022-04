Bau der neuen Klinik Gut hat begonnen

Klinik Gut AG

Die Klinik Gut AG gehört der Stiftung Kantonsspital Graubünden. Sie betreibt zwei Kliniken in St. Moritz und Fläsch, Spezialpraxen für den Bewegungsapparat in Chur, Bad Ragaz, Buchs, Zürich Flughafen und Ascona und beschäftigt rund 270 Mitarbeitende. 2021 wurden in den Kliniken und Praxen der Klinik Gut knapp 4500 Eingriffe (mit oder ohne Hospitalisierung) sowie über 23'000 Beratungen in Sprechstunden und ambulante Behandlungen durchgeführt. Mehr als die Hälfte der behandelten Patienten sind allgemeinversichert.