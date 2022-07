Bald gibts getrennte Wege für Wanderer und Biker

Die neuen Wegabschnitte, welche in zwei Etappen realisiert werden, sind zusammen insgesamt 8,2 Kilometer lang. Der längste, neu gebaute Abschnitt entsteht auf 5,4 Kilometer zwischen Rinerhorn und dem Sertig. Auf der Seite des Jakobshorns ist ein über 2,8 Kilometer langer Abschnitt im Bau. Der Wanderweg werde so angelegt, dass er stets wenige Meter oberhalb des Mountainbike-Trails verlaufe, heisst es. Während Biker bisher auf demselben Weg an Wanderern vorbeikommen mussten, teilen sich Wanderer und Biker so künftig nur noch auf einzelnen, kurzen Abschnitten, die Wege. (red)