Bäuerliche Vorbilder

Sehr heiss und trocken war es im Sommer 2018. Es könnte knapp werden, genügend Futter für die Tiere zu produzieren, blickten die Schweizer Bauern damals sorgenvoll in die nahe Zukunft. Im Sommer des laufenden Jahres dagegen regnete es so viel wie lange nicht mehr. Langanhaltende, starke Niederschläge sorgten für durchnässte Böden und Ernteausfälle. Die Gründe für diese Naturereignisse sehen Wissenschaftler im Klimawandel. Dass wir etwas tun sollten, um den Klimawandel zu stoppen und so für eine wohlbehaltene Zukunft auf dieser Erde zu sorgen, zweifelt kaum jemand an.